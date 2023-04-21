Ярослав ВИШНЯК: «Заря даже в меньшинстве создавала моменты»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение в матче 22-го тура УПЛ от луганской «Зари» (0:1).

«Мои впечатления от игры двоякие. Пропущенный мяч по стандарту, конечно, повлиял на игру. Заря играла на контратаках, что они любят делать – у них есть для этого быстрые и технические игроки. Нам пришлось открываться и идти вперед. После удаления мы получили преимущество, но долго не могли закрыть Зарю на ее половине поля. Они даже в меньшинстве создавали моменты. Нам не удалось быстро перестроиться. Если разделять игру на части, то в последней мы могли отыграться, но это не сделали. Хотелось бы большего.

Я выпустил всех атакующих игроков, находившихся в заявке. Чтобы атаковать в конце, нужны два нападающих. Лысенко устал и не мог двигаться, он отдал все на поле. Выпустил Попова. Безбородько травмирован. Исаенко – невысокий игрок, Болбат – технический. За счет кого атаковать? Перестроились на игру в два инсайда, положили мяч вниз, хотели разыграть до верного и забить гол. Найти высоких нападающих сложно. Кадровая ситуация не позволила оказывать давление на соперника. Не хватило ресурса, чтобы поджимать за счет силовой борьбы.

Следующий матч сыграем против Шахтера. Какие прогнозы? Будем готовиться к серьезной игре. Мы проверяем свой уровень на фоне Зори. Сможем ли играть на равных с ними? Такие матчи показывают, где нам нужно работать и что усилить. Мы будем мотивированы, играем дома, будем пытаться показывать свой футбол и становиться сильнее. У нас Золотов получил четвертую карточку и пропустит игру. Смирный и Безбородько травмированы, Емец восстановился после рецидива, Исаенко только набирает форму. Каждая команда с этим сталкивается. Будем выбирать более сильных игроков».