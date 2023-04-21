ВИДЕО. Сыграны полуфиналы Юношеской лиги УЕФА, определена пара финалистов
В решающем матче 24 апреля в Ньоне сыграют АЗ Алкмаар и «Хайдук»
21 апреля в швейцарской Женеве сыграны полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.
По итогам полуфиналов определена финальная пара. Итальянский «Милан» выбыл из турнира, проиграв хорватскому «Хайдуку» (1:3).
Немногим ранее нидерландский АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг».
В решающем матче 24 апреля в Женеве сыграют АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) и «Хайдук» Сплит U19 (Хорватия).
Юношеская лига УЕФА
1/2 финала, 21 апреля, Женева
- Спортинг U19 (Португалия) – АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) – 2:2 (пен. 3:4)
- Хайдук Сплит U19 (Хорватия) – Милан U19 (Италия) – 3:1
Финал, 24 апреля, Женева
- АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) – Хайдук Сплит U19 (Хорватия)
Видео голов и обзоры полуфинальных матчей:
Спортинг U19 (Португалия) – АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) – 2:2 (пен. 3:4)
Хайдук Сплит U19 (Хорватия) – Милан U19 (Италия) – 3:1
События матча
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