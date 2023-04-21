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  4. ВИДЕО. Сыграны полуфиналы Юношеской лиги УЕФА, определена пара финалистов
Юношеская лига УЕФА
Спортинг Л U19
21.04.2023 14:00 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
АЗ Алкмаар U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
21 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 21 апреля 2023, 22:32
1085
0

ВИДЕО. Сыграны полуфиналы Юношеской лиги УЕФА, определена пара финалистов

В решающем матче 24 апреля в Ньоне сыграют АЗ Алкмаар и «Хайдук»

21 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 21 апреля 2023, 22:32
1085
0
ВИДЕО. Сыграны полуфиналы Юношеской лиги УЕФА, определена пара финалистов
УЕФА

21 апреля в швейцарской Женеве сыграны полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.

По итогам полуфиналов определена финальная пара. Итальянский «Милан» выбыл из турнира, проиграв хорватскому «Хайдуку» (1:3).

Немногим ранее нидерландский АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг».

В решающем матче 24 апреля в Женеве сыграют АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) и «Хайдук» Сплит U19 (Хорватия).

Юношеская лига УЕФА

1/2 финала, 21 апреля, Женева

  • Спортинг U19 (Португалия) – АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) – 2:2 (пен. 3:4)
  • Хайдук Сплит U19 (Хорватия) – Милан U19 (Италия) – 3:1

Финал, 24 апреля, Женева

  • АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) – Хайдук Сплит U19 (Хорватия)

Видео голов и обзоры полуфинальных матчей:

Спортинг U19 (Португалия) – АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) – 2:2 (пен. 3:4)

Хайдук Сплит U19 (Хорватия) – Милан U19 (Италия) – 3:1

События матча

90’
Игрок команды АЗ Алкмаар U19 получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Спортинг Л U19.
36’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды АЗ Алкмаар U19.
30’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды АЗ Алкмаар U19.
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Спортинг Л U19.
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Юношеская лига УЕФА Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон U-19 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар U-19 Хайдук Сплит Хайдук Сплит U-19 Милан Милан U-19 статистические расклады выбор редакции видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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