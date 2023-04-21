Украина. Премьер лига21 апреля 2023, 20:40 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:50
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Ворскла – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля в 13:00 поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги
21 апреля 2023, 20:40 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:50
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В субботу, 22 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Металлист». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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