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Чемпионат Украины
Ворскла
22.04.2023 13:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 20:40 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:50
223
0

Ворскла – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля в 13:00 поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги

21 апреля 2023, 20:40 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:50
223
0
Ворскла – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 22 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Металлист». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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