ВИДЕО. Положил соперника на газон. Определен лучший гол недели в ЛЧ
Никола Барелла забил самый красивый мяч по версии болельщиков
Официальный сайт УЕФА объявил футболиста, который забил лучший гол этой недели в Лиге чемпионов.
Победитель выбирался путем открытого голосования. В итоге болельщики признали Николо Бареллу автором самого красивого забитого мяча.
В матче 1/4 финала ЛЧ «Интер» – «Бенфика» (3:3) Барелла открыл счет на 14-й минуте. Итальянцы в первой игре победили 2:0 и вышли в полуфинал престижного клубного европейского турнира.
26-летний итальянец поразил ворота португальской команды со средний дистанции отличным ударом, до этого положив соперника на газон.
Также на звание лучший гол недели претендовали мячи Лаутаро Мартинеса, Оливье Жиру и Родриго.
ВИДЕО. Положил соперника на газон. Определен лучший гол недели в ЛЧ
And the winner is... 🥁#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/EtuhSk1VUX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 21, 2023
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