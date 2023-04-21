Официальный сайт УЕФА объявил футболиста, который забил лучший гол этой недели в Лиге чемпионов.

Победитель выбирался путем открытого голосования. В итоге болельщики признали Николо Бареллу автором самого красивого забитого мяча.

В матче 1/4 финала ЛЧ «Интер» – «Бенфика» (3:3) Барелла открыл счет на 14-й минуте. Итальянцы в первой игре победили 2:0 и вышли в полуфинал престижного клубного европейского турнира.

26-летний итальянец поразил ворота португальской команды со средний дистанции отличным ударом, до этого положив соперника на газон.

Также на звание лучший гол недели претендовали мячи Лаутаро Мартинеса, Оливье Жиру и Родриго.

ВИДЕО. Положил соперника на газон. Определен лучший гол недели в ЛЧ