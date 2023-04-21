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  4. ВИДЕО. Положил соперника на газон. Определен лучший гол недели в ЛЧ
Лига чемпионов
21 апреля 2023, 22:05 |
947
1

ВИДЕО. Положил соперника на газон. Определен лучший гол недели в ЛЧ

Никола Барелла забил самый красивый мяч по версии болельщиков

21 апреля 2023, 22:05 |
947
1
ВИДЕО. Положил соперника на газон. Определен лучший гол недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Официальный сайт УЕФА объявил футболиста, который забил лучший гол этой недели в Лиге чемпионов.

Победитель выбирался путем открытого голосования. В итоге болельщики признали Николо Бареллу автором самого красивого забитого мяча.

В матче 1/4 финала ЛЧ «Интер» – «Бенфика» (3:3) Барелла открыл счет на 14-й минуте. Итальянцы в первой игре победили 2:0 и вышли в полуфинал престижного клубного европейского турнира.

26-летний итальянец поразил ворота португальской команды со средний дистанции отличным ударом, до этого положив соперника на газон.

Также на звание лучший гол недели претендовали мячи Лаутаро Мартинеса, Оливье Жиру и Родриго.

ВИДЕО. Положил соперника на газон. Определен лучший гол недели в ЛЧ

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видео голов и обзор Николо Барелла лучший гол Лига чемпионов Интер Милан Бенфика Интер - Бенфика
Источник УЕФА
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Yura Юрий
я отдал 1 место голевому пасу игрока Милана, вернее сольному проходу.
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