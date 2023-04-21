Украина. Премьер лига21 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:27
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Центральный матч 22 тура состоится 22 апреля
21 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:27
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В субботу, 22 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 17.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2», а также на YouTube.
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер».
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