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Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:27
623
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

Центральный матч 22 тура состоится 22 апреля

21 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 21 апреля 2023, 20:27
623
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
ФК Шахтер

В субботу, 22 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 17.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2», а также на YouTube.

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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