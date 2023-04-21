Украина. Премьер лига21 апреля 2023, 18:15 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист
В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги
21 апреля 2023, 18:15 |
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В субботу, 22 апреля, состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист».
Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбітр Александр Омельченко из Славянска. Начало встречи в 13:00.
«Ворскла» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.
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