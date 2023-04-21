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Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 18:15 |
131
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист

В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги

21 апреля 2023, 18:15 |
131
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист
УПЛ

В субботу, 22 апреля, состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбітр Александр Омельченко из Славянска. Начало встречи в 13:00.

«Ворскла» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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