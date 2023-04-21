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  4. Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Англия
21 апреля 2023, 17:57 |
1099
1

Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»

Известный тренер – о роли новичков «Арсенала»

21 апреля 2023, 17:57 |
1099
1
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Эллардайс

Известный британский тренер Сэм Эллардайс оценил влияние трансферов Александра Зинченко и Габриэла Жезуса на чемпионскую гонку в АПЛ:

«Возможно, Артета был единственным менеджером, которому Гвардиола продал этих двух игроков. Но, думаю, это больше не повторится.

Действительно, Зинченко и Жесус полностью переломили ход борьбы за титул этого сезона, и решение «Сити» продать «Арсеналу» этих игроков имело негативные последствия для «Горожан».

Конечно, было трудно предположить, что команда, занявшая пятое место в прошлом сезоне, мгновенно станет претендентом на титул, но игроки мирового класса могут трансформировать такую команду.

Гвардиола совершил большую ошибку, продав сопернику двух звездных игроков, и мы почти уверены, что он больше не повторит такую же ошибку».

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Сэм Эллардайс Арсенал Лондон Манчестер Сити Габриэл Жезус Александр Зинченко
Источник The Boot Room
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