Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»

Известный британский тренер Сэм Эллардайс оценил влияние трансферов Александра Зинченко и Габриэла Жезуса на чемпионскую гонку в АПЛ:

«Возможно, Артета был единственным менеджером, которому Гвардиола продал этих двух игроков. Но, думаю, это больше не повторится.

Действительно, Зинченко и Жесус полностью переломили ход борьбы за титул этого сезона, и решение «Сити» продать «Арсеналу» этих игроков имело негативные последствия для «Горожан».

Конечно, было трудно предположить, что команда, занявшая пятое место в прошлом сезоне, мгновенно станет претендентом на титул, но игроки мирового класса могут трансформировать такую команду.

Гвардиола совершил большую ошибку, продав сопернику двух звездных игроков, и мы почти уверены, что он больше не повторит такую же ошибку».