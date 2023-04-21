Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Известный тренер – о роли новичков «Арсенала»
Известный британский тренер Сэм Эллардайс оценил влияние трансферов Александра Зинченко и Габриэла Жезуса на чемпионскую гонку в АПЛ:
«Возможно, Артета был единственным менеджером, которому Гвардиола продал этих двух игроков. Но, думаю, это больше не повторится.
Действительно, Зинченко и Жесус полностью переломили ход борьбы за титул этого сезона, и решение «Сити» продать «Арсеналу» этих игроков имело негативные последствия для «Горожан».
Конечно, было трудно предположить, что команда, занявшая пятое место в прошлом сезоне, мгновенно станет претендентом на титул, но игроки мирового класса могут трансформировать такую команду.
Гвардиола совершил большую ошибку, продав сопернику двух звездных игроков, и мы почти уверены, что он больше не повторит такую же ошибку».
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