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  4. ХУДЖАМОВ: «Не понимаю, за счет чего Динамо обыграет Шахтер»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 17:27 |
447
1

ХУДЖАМОВ: «Не понимаю, за счет чего Динамо обыграет Шахтер»

Экс-голкипер сборной Украины – о матче «Шахтера» с «Динамо»

21 апреля 2023, 17:27 |
447
1
ХУДЖАМОВ: «Не понимаю, за счет чего Динамо обыграет Шахтер»
Instagram. Рустам Худжамов

Бывший голкипер «Шахтера» и «Динамо» Рустам Худжамов поделился ожиданиями от очного матча грандов в 22-м туре УПЛ (22 апреля):

«Сильная сторона «Шахтера» заключается в том, что они могут вытянуть матч за счет индивидуальностей. «Горняки» в каждом матче стараются играть на победу.

Минус «Шахтера» заключается в том, что у них не так много опытных футболистов, которые могут достигать результата с меньшими нервными затратами. Но это классно для молодых футболистов, они проходят через такие баталии и быстрее растут.

Я не понимаю, за счет чего «Динамо» может победить «Шахтер». Они даже с «Рухом» имели проблемы, у которого полсостава молодых футболистов, а они на равных играли с киевлянами. Возможно, у «Динамо» что-то получится за счет характера, старания, но если нет внутренней уверенности в себе и партнерах, то ничего хорошего не будет.

Почему «Динамо» проваливает сезон? В начале сезона у киевлян было много выставочных матчей и поэтому пик формы был немного нарушен. Что сейчас происходит с «Динамо», трудно сказать. Может быть все, что угодно. Возможно, футболисты перестали верить в себя».

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Рустам Худжамов Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Springfield
Такие матчи находятся поза межами статистических выкладок и ТТД игроков.  Кто то упадёт, забьют пенальти, и на этом всё в этом матче может и закончиться.  Вряд ли будет заруба,  как в годы Ющенко-Януковича, когда рвали футболки и кровь была на них.
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