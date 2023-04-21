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Англия
21 апреля 2023, 17:12 |
649
0

Легенда Манчестер Сити может возглавить Челси

«Синие» интересуются Венсаном Компани

21 апреля 2023, 17:12 |
649
0
Легенда Манчестер Сити может возглавить Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Руководство «Челси» всерьез рассматривает приглашение на пост главного тренера наставника «Бернли» Венсана Компани. «Синим» нравятся личные качества 37-летнего бельгийца, сомнения вызывает только нехватка опыта работы на топ-уровне.

При этом Компани – лишь один из четырех претендентов на пост главного тренера «Челси». Также рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Маурисио Почеттино, а также еще одного тренера, чье имя не известно.

Компани возглавляет «Бернли» с лета прошлого года. Также интерес к бельгийцу проявляет «Тоттенхэм».

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Челси Венсан Компани Бернли
Источник The Times
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