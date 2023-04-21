Легенда Манчестер Сити может возглавить Челси

Руководство «Челси» всерьез рассматривает приглашение на пост главного тренера наставника «Бернли» Венсана Компани. «Синим» нравятся личные качества 37-летнего бельгийца, сомнения вызывает только нехватка опыта работы на топ-уровне.

При этом Компани – лишь один из четырех претендентов на пост главного тренера «Челси». Также рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Маурисио Почеттино, а также еще одного тренера, чье имя не известно.

Компани возглавляет «Бернли» с лета прошлого года. Также интерес к бельгийцу проявляет «Тоттенхэм».