Тоттенхэм нашел в Англии нового тренера
«Шпоры» заинтересовались Компани
37-летний бельгийский специалист Венсан Компани может стать новым главным тренером лондонского клуба «Тоттенхэм».
Сообщается, что экс-игрок «Манчестер Сити», который в нынешнем сезоне досрочно вернул «Бернли» в АПЛ из Чемпионшипа, является для «Тоттенхэмом» приоритетной кандидатурой взамен Антонио Конте, который был уволен не так давно.
Сейчас «Тоттенхэм» в таблице английской Премьер-лиги занимает 5-е место с 53 очками после 30 матчей.
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