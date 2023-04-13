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Англия
13 апреля 2023, 10:46 | Обновлено 13 апреля 2023, 10:52
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0

Тоттенхэм нашел в Англии нового тренера

«Шпоры» заинтересовались Компани

13 апреля 2023, 10:46 | Обновлено 13 апреля 2023, 10:52
1300
0
Тоттенхэм нашел в Англии нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

37-летний бельгийский специалист Венсан Компани может стать новым главным тренером лондонского клуба «Тоттенхэм».

Сообщается, что экс-игрок «Манчестер Сити», который в нынешнем сезоне досрочно вернул «Бернли» в АПЛ из Чемпионшипа, является для «Тоттенхэмом» приоритетной кандидатурой взамен Антонио Конте, который был уволен не так давно.

Сейчас «Тоттенхэм» в таблице английской Премьер-лиги занимает 5-е место с 53 очками после 30 матчей.

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Венсан Компани Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Sun
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