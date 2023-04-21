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  4. Алаба может пропустить первый матч против Манчестер Сити
Испания
21 апреля 2023, 15:51 |
266
0

Алаба может пропустить первый матч против Манчестер Сити

Защитник травмировался в матче против «Челси»

21 апреля 2023, 15:51 |
266
0
Алаба может пропустить первый матч против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Центральный защитник «Реала» Давид Алаба получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (победа 2:0).

По информации испанских СМИ, сроки восстановления 30-летнего австрийца – две недели. Скорее всего, Алаба успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны» (6 мая) и первому матчу полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (9 мая), но уверенности в этом у врачей «Реала» пока нет.

В нынешнем сезоне на счету Алабы 2 гола и 3 ассиста в 32 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Давид Алаба Реал Мадрид Челси - Реал Лига чемпионов травма
Источник El Chiringuito TV
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