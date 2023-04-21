Барелла – автор гола недели в Лиге чемпионов
Хавбек «Интера» опередил партнера по команде
Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов признан полузащитник «Интера» Николо Бареллы, который открыл счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).
Что интересно, второе место в голосовании занял партнер Бареллы по «Интеру» Хоакин Корреа, на счету которого третий гол в ворота «Бенфики» в том матче. Также на награду претендовали голы Оливье Жиру из «Милана» и Родриго из «Реала».
And the winner is... 🥁#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/EtuhSk1VUX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 21, 2023
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партнерів. Мабуть є сенс визначати кращий асист туру, принаймні Леау заслуговує на заохочення. А асист Вінісіуса в першій грі Реал - Челсі - це взагалі одне з маленьких
чудес світового футболу.