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  4. Барелла – автор гола недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
21 апреля 2023, 14:29 |
326
1

Барелла – автор гола недели в Лиге чемпионов

Хавбек «Интера» опередил партнера по команде

21 апреля 2023, 14:29 |
326
1
Барелла – автор гола недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов признан полузащитник «Интера» Николо Бареллы, который открыл счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).

Что интересно, второе место в голосовании занял партнер Бареллы по «Интеру» Хоакин Корреа, на счету которого третий гол в ворота «Бенфики» в том матче. Также на награду претендовали голы Оливье Жиру из «Милана» и Родриго из «Реала».

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Николо Барелла Интер Милан
Источник УЕФА
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luceorius
 Жодних питань з приводу двох найкращих голів туру. А голи Жиру та Родріго - це заслуга
партнерів. Мабуть є сенс визначати кращий асист туру, принаймні Леау заслуговує на заохочення. А асист Вінісіуса в першій грі Реал - Челсі - це взагалі одне з маленьких
чудес світового футболу.
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