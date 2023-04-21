Барелла – автор гола недели в Лиге чемпионов

Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов признан полузащитник «Интера» Николо Бареллы, который открыл счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).

Что интересно, второе место в голосовании занял партнер Бареллы по «Интеру» Хоакин Корреа, на счету которого третий гол в ворота «Бенфики» в том матче. Также на награду претендовали голы Оливье Жиру из «Милана» и Родриго из «Реала».