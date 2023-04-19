ВИДЕО. Роскошный удар. Хавбек Интера уложил мяч в девятку

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» хозяева вышли вперед благодаря красивому удару хавбека Николы Бареллы.

Хавбек уложил мяч в девятку, сделав счет 1:0. Итальянская команда ведет 3:0 по сумме двух матчей.