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Италия
19 апреля 2023, 22:28 | Обновлено 19 апреля 2023, 22:29
1421
0

ВИДЕО. Роскошный удар. Хавбек Интера уложил мяч в девятку

Николо Барелла оформил классный гол

19 апреля 2023, 22:28 | Обновлено 19 апреля 2023, 22:29
1421
0
ВИДЕО. Роскошный удар. Хавбек Интера уложил мяч в девятку
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» хозяева вышли вперед благодаря красивому удару хавбека Николы Бареллы.

Хавбек уложил мяч в девятку, сделав счет 1:0. Итальянская команда ведет 3:0 по сумме двух матчей.

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Источник Sport.ua
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