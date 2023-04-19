Италия19 апреля 2023, 22:28 | Обновлено 19 апреля 2023, 22:29
1421
0
ВИДЕО. Роскошный удар. Хавбек Интера уложил мяч в девятку
Николо Барелла оформил классный гол
19 апреля 2023, 22:28 | Обновлено 19 апреля 2023, 22:29
1421
0
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» хозяева вышли вперед благодаря красивому удару хавбека Николы Бареллы.
Хавбек уложил мяч в девятку, сделав счет 1:0. Итальянская команда ведет 3:0 по сумме двух матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2023, 23:23 1
По данным Игоря Цыганыка, испанский клуб хочет получить не менее 20 млн евро
Футбол | 18 апреля 2023, 23:59 12
Миланский клуб стал полуфиналистом Лиги чемпионов
Футбол | 19.04.2023, 09:45
Футбол | 19.04.2023, 18:07
Футбол | 19.04.2023, 00:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.04.2023, 14:38 13
18.04.2023, 09:16 20
19.04.2023, 00:30 3
18.04.2023, 17:50 3
19.04.2023, 11:32 1
18.04.2023, 13:17 4
18.04.2023, 09:55 1
19.04.2023, 02:23 6