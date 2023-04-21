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  4. ВИРТ: «3,5 года сидели в засаде, только где-то неудача – сразу вылезли»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 21 апреля 2023, 14:08
497
0

ВИРТ: «3,5 года сидели в засаде, только где-то неудача – сразу вылезли»

Наставник «Вереса» – о предложениях дать интервью

21 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 21 апреля 2023, 14:08
497
0
ВИРТ: «3,5 года сидели в засаде, только где-то неудача – сразу вылезли»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказал свое мнение по поводу неудачной серии его команды в чемпионате УПЛ.

«У меня такой серии в моей недолгой тренерской карьере точно не было, и даже когда я был футболистом тоже. Однозначно надо много работать, переломить это невезение. Команда много делает на футбольном поле, а побед нет.

Трансферную компанию я провалил, это однозначно. Где-то ходил в розовых очках, думал, что можем прорваться до лета, сэкономить средства и так далее, но я ошибся. Обойма у нас небольшая, трудно заменить футболистов. Надо было больше разговаривать с президентом, просить дополнительные средства, чтобы пригласить более квалифицированных игроков.

Есть критика справедливая, я понимаю ее. Многие мои друзья тренера звонят и поддерживают, говорят, что есть игра, но очки не добираем.

Начали интервью брать, только ждали, когда у меня неудачи будут, и начали сыпаться интервью. Ничего не было, только неудача – сразу чуть ли не отставка, мы все делаем для него, а надо результат.

Надо задуматься, проанализировать, потому что 3,5 года сидели в засаде, только где-то неудача – сразу вылезли», - сказал Вирт.

Напомним, что «Верес» не одерживает победу в чемпионате уже 10 игр подряд, с 3 ничьими и 7 поражениями.

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Юрий Вирт Верес Ровно
Источник Трендец
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