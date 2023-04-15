Металлист и Верес стали авторами самой результативной ничьей в истории УПЛ
Впервые в истории чемпионатов Украины матч завершился со счетом 5:5
Матч между «Металлистом» и «Вересом» впервые в истории украинских чемпионатов завершился со счетом 5:5. Таким образом, харьковчане и ровенчане стали соавторами самой результативной ничьей в УПЛ.
Прежний рекорд был установлен 1 октября 2017 года в поединке «Зари» и «Динамо», в котором было забито 8 мячей – 4:4.
К слову, премьерная мировая в УПЛ была подписана в первом в истории матче чемпионатов Украины между «Черноморцем» и «Карпатами» – 2:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые ничьи с разным счетом в УПЛ
|
Счет
|
Матч
|
Дата
|
0:0
|
Прикарпатье - Волынь
|
07.03.1992
|
1:1
|
Металлург З - Шахтер
|
07.03.1992
|
2:2
|
Черноморец - Карпаты
|
06.03.1992
|
3:3
|
Торпедо - Шахтер
|
15.06.1994
|
4:4
|
Заря - Динамо
|
01.10.2017
|
5:5
|
Металлист - Верес
|
15.04.2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой за временный титул WBO состоится 15 апреля в Лондоне
Второе результативное действие украинца за «Челси»