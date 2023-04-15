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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 21:14 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:29
276
0

Металлист и Верес стали авторами самой результативной ничьей в истории УПЛ

Впервые в истории чемпионатов Украины матч завершился со счетом 5:5

15 апреля 2023, 21:14 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:29
276
0
Металлист и Верес стали авторами самой результативной ничьей в истории УПЛ
ФК Верес

Матч между «Металлистом» и «Вересом» впервые в истории украинских чемпионатов завершился со счетом 5:5. Таким образом, харьковчане и ровенчане стали соавторами самой результативной ничьей в УПЛ.

Прежний рекорд был установлен 1 октября 2017 года в поединке «Зари» и «Динамо», в котором было забито 8 мячей – 4:4.

К слову, премьерная мировая в УПЛ была подписана в первом в истории матче чемпионатов Украины между «Черноморцем» и «Карпатами» – 2:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые ничьи с разным счетом в УПЛ

Счет

Матч

Дата

0:0

Прикарпатье - Волынь

07.03.1992

1:1

Металлург З - Шахтер

07.03.1992

2:2

Черноморец - Карпаты

06.03.1992

3:3

Торпедо - Шахтер

15.06.1994

4:4

Заря - Динамо

01.10.2017

5:5

Металлист - Верес

15.04.2023
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цифры и факты Металлист Харьков Верес Ровно
Источник Sport.ua
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