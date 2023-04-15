Металлист и Верес стали авторами самой результативной ничьей в истории УПЛ

Матч между «Металлистом» и «Вересом» впервые в истории украинских чемпионатов завершился со счетом 5:5. Таким образом, харьковчане и ровенчане стали соавторами самой результативной ничьей в УПЛ.

Прежний рекорд был установлен 1 октября 2017 года в поединке «Зари» и «Динамо», в котором было забито 8 мячей – 4:4.

К слову, премьерная мировая в УПЛ была подписана в первом в истории матче чемпионатов Украины между «Черноморцем» и «Карпатами» – 2:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые ничьи с разным счетом в УПЛ