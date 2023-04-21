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  4. Сергей ПАЛКИН: «Играть в футбол – означает, что мы живы»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 13:51 | Обновлено 21 апреля 2023, 14:02
71
0

Сергей ПАЛКИН: «Играть в футбол – означает, что мы живы»

Топ-менеджер «Шахтера» – о роли футбола для нынешней Украины

21 апреля 2023, 13:51 | Обновлено 21 апреля 2023, 14:02
71
0
Сергей ПАЛКИН: «Играть в футбол – означает, что мы живы»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в интервью швейцарскому изданию Le Temps высказал мнение о проведении национального чемпионата в Украине в условиях войны с рашистскими оккупантами.

«Играть в футбол - означает, что мы живы. Людям важно иногда думать о чем-то другом, кроме войны. Потому что мы имеем в виду практически только это: война, война, война. Футбол – передышка, в том числе и для солдат, которые могут смотреть наши игры на своих телефонах.

Многие свидетельствуют о том, что мы хорошо потрудились, чтобы возобновить чемпионат в этом сезоне. Украинскому футболу нужно было не исчезать, но и для морального духа населения это тоже было важно», – рассказал Палкин.

Ранее Сергей Палкин пригласил президента «ПСЖ» на матч «Шахтера» с «Динамо».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Палкин Шахтер Донецк
Источник Le Temps
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