Украина. Вторая лига21 апреля 2023, 13:02 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:09
77
0
Хуст – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
21 апреля 2023, 13:02 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:09
77
0
В пятницу, 21 апреля, состоится матч 13-го тура Второй лиги Украины, в котором «Хуст» принимает «Кремень-2». Начало в 13:00 по Киеву.
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 апреля 2023, 20:45 1
УЕФА может в 4-й раз подряд изменить место проведения финала ЛЧ
Футбол | 21 апреля 2023, 09:10 3
«Металлист 1925» оштрафован на 50 тысяч гривен за дейстия Эдмара
Футбол | 20.04.2023, 23:55
Футбол | 21.04.2023, 06:23
Футбол | 21.04.2023, 04:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.04.2023, 11:36 4
20.04.2023, 15:49 6
19.04.2023, 23:23 2
20.04.2023, 13:03 4
19.04.2023, 14:38 13
20.04.2023, 19:50 15
19.04.2023, 21:05
19.04.2023, 21:30 5