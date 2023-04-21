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  4. Хуст – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Хуст
21.04.2023 13:00 – 65 2 : 0
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 апреля 2023, 13:02 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:09
77
0

Хуст – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

21 апреля 2023, 13:02 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:09
77
0
Хуст – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 21 апреля, состоится матч 13-го тура Второй лиги Украины, в котором «Хуст» принимает «Кремень-2». Начало в 13:00 по Киеву.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
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Источник Sport.ua
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