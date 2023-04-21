Дисквалификация в силе. Паратичи покинул пост спортдира Тоттенхэма
Менеджеру нельзя заниматься футбольной деятельностью
Лондонский «Тоттенхэм» сообщил о том, что Фабио Паратичи покинул пост спортивного директора.
Пресс-служба «шпор» уведомила, что в Италии не удовлетворена апелляцию Паратичи о дисквалификации на 2,5 года по делу о финансовых махинациях в «Ювентусе», где специалист раньше работал. Отстранение действует на все турниры под эгидой ФИФА.
Ранее, напомним, сообщалось, что вслед за возвращением «Ювентусу» 15 очков в таблице Серии А, отменены запреты на участие в футбольных делах некоторым функционерам, среди которых упоминалось и имя Фабио Паратичи.
Несколько недель назад Паратичи ушел в отпуск, а сейчас окончательно расторг контракт с «Тоттенхэмом».
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