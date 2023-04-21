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  4. Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 11:45 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:59
1439
3

Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»

Президент «Металлиста» расстался со своей супругой

21 апреля 2023, 11:45 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:59
1439
3
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Instagram. Марина Свентицкая и Александр Ярославский

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский расстался со своей супругой. Об этом рассказала сама Марина Свентицкая, с которой Ярославский воспитывает троих детей – сына и двух дочерей.

«16 лет жизни, столько всего пройдено вместе… Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но, я думаю, пришло время об этом сказать.

Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда остаемся любящими родителями», - написала Свентицкая в Instagram.

Для Ярославского этот брак является третьим. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

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Александр Ярославский lifestyle Металлист Харьков Марина Свентицкая
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Remark
Женщины такие женщины. Как у их мужей начинаются серьезные проблемы, так и любовь проходит.
П. С. Отдельно хочу написать, что Ярославский (судя по фото) в отличной физической форме.
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