Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Президент «Металлиста» расстался со своей супругой
Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский расстался со своей супругой. Об этом рассказала сама Марина Свентицкая, с которой Ярославский воспитывает троих детей – сына и двух дочерей.
«16 лет жизни, столько всего пройдено вместе… Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но, я думаю, пришло время об этом сказать.
Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда остаемся любящими родителями», - написала Свентицкая в Instagram.
Для Ярославского этот брак является третьим. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.
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П. С. Отдельно хочу написать, что Ярославский (судя по фото) в отличной физической форме.