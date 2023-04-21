Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский расстался со своей супругой. Об этом рассказала сама Марина Свентицкая, с которой Ярославский воспитывает троих детей – сына и двух дочерей.

«16 лет жизни, столько всего пройдено вместе… Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но, я думаю, пришло время об этом сказать.

Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда остаемся любящими родителями», - написала Свентицкая в Instagram.

Для Ярославского этот брак является третьим. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.