Металлург-2 Зп

21.04.2023 12:30 – 23’ 0 : 0
Украина. Вторая лига21 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
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Металлург-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
21 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
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В пятницу, 21 апреля, состоится матч 13-го тура Второй лиги Украины, в котором запорожский «Металлург-2» примет «Реал Фарму». Начало в 12:30.
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