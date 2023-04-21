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Чемпионат Украины
Металлург-2 Зп
21.04.2023 12:30 – 23 0 : 0
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
109
0

Металлург-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

21 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
109
0
Металлург-2 – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 21 апреля, состоится матч 13-го тура Второй лиги Украины, в котором запорожский «Металлург-2» примет «Реал Фарму». Начало в 12:30.

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Источник Sport.ua
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