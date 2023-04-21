Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Луческу исчерпал себя в Динамо»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 11:20 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:24
702
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Луческу исчерпал себя в Динамо»

Бывший футболист считает, что румынскому специалисту нужно уйти

21 апреля 2023, 11:20 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:24
702
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Луческу исчерпал себя в Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о роли Мирчи Луческу в «Динамо».

«У Луческу всегда что-то не так: то переезды не устраивают, то еще что-то. Но сейчас все команды в одинаковых условиях, ведь в стране идет война.

Я считаю, что он себя исчерпал в «Динамо». В первом сезоне, когда он привел «Динамо» к чемпионству, Луческу показал свой топ-класс. И, наверное, уже тогда ему нужно было сказать «спасибо» и двигаться в другом направлении.

Мне кажется, что это его последний сезон в «Динамо». Кто будет следующим тренером, лучше спросить у Суркиса, но, возможно, он и сам не знает. В «Динамо» есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-то из них. Я хочу, чтобы «Динамо» тренировал украинский тренер. У нас есть много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов.

Тренер должен быть на одном уровне с футболистами. Я работал с Кононовым, Маркевичем, Хуанде Рамосом и увидел классное отношение. Когда футболист чувствует, что тренер ему доверяет и у него есть право на ошибку, то он может горы свернуть.

С Луческу в «Шахтере» такого не было. Он мог после любой ошибки отправить на трибуну матчей на десять. Таким образом он психологически убивал молодых футболистов. Это было не только со мной. Я понимаю, что в «Шахтере» тогда находилась классная обойма футболистов, с которыми сложно было конкурировать: Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Луис Адриано, Срна. В итоге почти все они заиграли в топ-клубах.

Кто-то говорил, что Луческу обвинял во всем украинцев и они были козлами отпущения. Я подтверждаю, на самом деле все так и было. Сейчас у Луческу в «Динамо» просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он немножко спустился с небес на землю. Но я точно знаю, что у него нет полного контакта с игроками «Динамо».

В «Шахтере» он разговаривал со мной очень редко. Луческу общался в основном с легионерами. Было довольно тяжело морально, когда ты знаешь, что главный тренер на тебя не рассчитывает. Поэтому я принял решение уйти из «Шахтера». Я мечтал играть за сборную, чего в итоге и достиг», – сказал Федецкий.

По теме:
Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Динамо нужно брать пример с Шахтера»
Йожеф САБО: «Уверен, что Шахтер победит Динамо с разницей в два мяча»
Артем Федецкий Шахтер Донецк Мирча Луческу Динамо Киев
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
Бокс | 20 апреля 2023, 14:19 0
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса

Бывший звездный боксер уверен, что это Сауль Альварес

Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Футбол | 21 апреля 2023, 01:10 6
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей», «Рома» сразится с «Байером»

Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Бокс | 20.04.2023, 15:04
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Футбол | 21.04.2023, 03:28
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Футбол | 21.04.2023, 10:55
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
19.04.2023, 21:30 5
Футбол
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
20.04.2023, 19:50 15
Футбол
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
19.04.2023, 21:12 2
Баскетбол
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
19.04.2023, 11:45 13
Футбол
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
21.04.2023, 07:14 1
Футбол
Не спутник, а болид (метеор). Специалисты пояснили причину вспышки в Киеве
Не спутник, а болид (метеор). Специалисты пояснили причину вспышки в Киеве
20.04.2023, 00:57 1
Война
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
19.04.2023, 20:51 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности