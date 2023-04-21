Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Луческу исчерпал себя в Динамо»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о роли Мирчи Луческу в «Динамо».

«У Луческу всегда что-то не так: то переезды не устраивают, то еще что-то. Но сейчас все команды в одинаковых условиях, ведь в стране идет война.

Я считаю, что он себя исчерпал в «Динамо». В первом сезоне, когда он привел «Динамо» к чемпионству, Луческу показал свой топ-класс. И, наверное, уже тогда ему нужно было сказать «спасибо» и двигаться в другом направлении.

Мне кажется, что это его последний сезон в «Динамо». Кто будет следующим тренером, лучше спросить у Суркиса, но, возможно, он и сам не знает. В «Динамо» есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-то из них. Я хочу, чтобы «Динамо» тренировал украинский тренер. У нас есть много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов.

Тренер должен быть на одном уровне с футболистами. Я работал с Кононовым, Маркевичем, Хуанде Рамосом и увидел классное отношение. Когда футболист чувствует, что тренер ему доверяет и у него есть право на ошибку, то он может горы свернуть.

С Луческу в «Шахтере» такого не было. Он мог после любой ошибки отправить на трибуну матчей на десять. Таким образом он психологически убивал молодых футболистов. Это было не только со мной. Я понимаю, что в «Шахтере» тогда находилась классная обойма футболистов, с которыми сложно было конкурировать: Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Луис Адриано, Срна. В итоге почти все они заиграли в топ-клубах.

Кто-то говорил, что Луческу обвинял во всем украинцев и они были козлами отпущения. Я подтверждаю, на самом деле все так и было. Сейчас у Луческу в «Динамо» просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он немножко спустился с небес на землю. Но я точно знаю, что у него нет полного контакта с игроками «Динамо».

В «Шахтере» он разговаривал со мной очень редко. Луческу общался в основном с легионерами. Было довольно тяжело морально, когда ты знаешь, что главный тренер на тебя не рассчитывает. Поэтому я принял решение уйти из «Шахтера». Я мечтал играть за сборную, чего в итоге и достиг», – сказал Федецкий.