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Испания
21 апреля 2023, 10:28 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:59
51
0

Хавбек Севильи: «Это был волшебный вечер»

Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»

21 апреля 2023, 10:28 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:59
51
0
Хавбек Севильи: «Это был волшебный вечер»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник испанской «Севильи» Фернандо прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был волшебный вечер. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперёд. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто», - сказал Фернандо.

Напомним, «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 5:2 и вышла в полуфинал, где померяется силами с туринским «Ювентусом».

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Фернандо Манчестер Юнайтед Севилья Севилья - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник УЕФА
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