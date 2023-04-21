Испания21 апреля 2023, 10:28 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:59
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Хавбек Севильи: «Это был волшебный вечер»
Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»
21 апреля 2023, 10:28 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:59
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Полузащитник испанской «Севильи» Фернандо прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.
«Это был волшебный вечер. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперёд. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто», - сказал Фернандо.
Напомним, «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 5:2 и вышла в полуфинал, где померяется силами с туринским «Ювентусом».
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