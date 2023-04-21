Хавбек Севильи: «Это был волшебный вечер»

Полузащитник испанской «Севильи» Фернандо прокомментировал победу над английским «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был волшебный вечер. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперёд. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто», - сказал Фернандо.

Напомним, «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 5:2 и вышла в полуфинал, где померяется силами с туринским «Ювентусом».