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Лига Европы
21 апреля 2023, 10:05 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:11
312
0

КАЗЕМИРО: «Севилья превосходила нас весь матч»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о вылете из Лиги Европы

21 апреля 2023, 10:05 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:11
312
0
КАЗЕМИРО: «Севилья превосходила нас весь матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Соперник превосходил нас на протяжении всего матча. У нас не может быть оправданий, поскольку мы - «Манчестер Юнайтед». Знали, что в Севилье очень непросто играть. В этом матче нам не удалось показать свой лучший футбол», - сказал Каземиро.

Напомним, «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 5:2 и вышла в полуфинал, где померяется силами с туринским «Ювентусом».

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Каземиро Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы Севилья - Манчестер Юнайтед
Источник УЕФА
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