КАЗЕМИРО: «Севилья превосходила нас весь матч»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Соперник превосходил нас на протяжении всего матча. У нас не может быть оправданий, поскольку мы - «Манчестер Юнайтед». Знали, что в Севилье очень непросто играть. В этом матче нам не удалось показать свой лучший футбол», - сказал Каземиро.

Напомним, «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 5:2 и вышла в полуфинал, где померяется силами с туринским «Ювентусом».