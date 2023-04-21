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Германия
21 апреля 2023, 09:45 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:04
476
4

Президент Баварии: Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи

Герберт Хайнер – о вылете команды из Лиги чемпионов

21 апреля 2023, 09:45 | Обновлено 21 апреля 2023, 10:04
476
4
Президент Баварии: Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент немецкой «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после противостояния с английским «Манчестер Сити».

«Было очевидно, что нам не хватало «девятки», которая могла бы изменить ситуацию. Можно предположить, что мы усилим состав, чтобы иметь возможность выступать в чемпионате и Лиге чемпионов.

Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи в сетку. Это то, что нам обязательно понадобится в будущем. Если бы вы могли назвать мне кого-то, кто мог бы сразу же заиграть, мы бы купили его немедленно», - сказал Хайнер.

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Герберт Хайнер Лига чемпионов Бавария Манчестер Сити
Источник 90min
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Nick.Grabowski
Ахметов Палкіну:
"Сергей Анатольевич, а кого мы можем продать Баварии из наших талантливых "мудриков и пудриков"? Ценник от 30 млн и не меньше. Если будут спрашивать почему так дорого, скажите, что Донбасс порожняк не гонит."
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+3
kluchka_vova
дак навіщо було Левандовского продавать?  грошей все мало?. 
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+1
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Віталій Яценко
Кейн, Осімхен і Мбапе. Але якщо Осімхена теоретично можна вмовити, то Мбапе в Баварію не поїде точно. По Кейну все можливо. Він точно захоче зміни клуб, який не дає трофеїв. І не факт, що захоче залишатись в Англії. Все ж перехід в інший клуб в середині чемпіонату - буде як зрада. Тому я думаю, що саме його буде Баварія торгувати.
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0
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