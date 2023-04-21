Президент Баварии: Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи

Президент немецкой «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после противостояния с английским «Манчестер Сити».

«Было очевидно, что нам не хватало «девятки», которая могла бы изменить ситуацию. Можно предположить, что мы усилим состав, чтобы иметь возможность выступать в чемпионате и Лиге чемпионов.

Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи в сетку. Это то, что нам обязательно понадобится в будущем. Если бы вы могли назвать мне кого-то, кто мог бы сразу же заиграть, мы бы купили его немедленно», - сказал Хайнер.