Президент Баварии: Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи
Герберт Хайнер – о вылете команды из Лиги чемпионов
Президент немецкой «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после противостояния с английским «Манчестер Сити».
«Было очевидно, что нам не хватало «девятки», которая могла бы изменить ситуацию. Можно предположить, что мы усилим состав, чтобы иметь возможность выступать в чемпионате и Лиге чемпионов.
Нам не хватает нападающего, который мог бы забивать мячи в сетку. Это то, что нам обязательно понадобится в будущем. Если бы вы могли назвать мне кого-то, кто мог бы сразу же заиграть, мы бы купили его немедленно», - сказал Хайнер.
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