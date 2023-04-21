Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Ига Свёнтек обещает в следующем матче исправить этот недостаток
Первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая восстановилась после травмы ребра, провела первый матч за полтора месяца, сыграв на турнире WTA 500 в Штутгарте.
В поединке второго круга против китаянки Чжэн Циньвень (6:1, 6:4) полька сыграла в новой экипировке от швейцарского бренда On, впервые за год не надев при этом ленточку в цветах украинского флага.
«Я просто забыла надеть ее. Это была моя глупость, но ничего не изменилось. Да, я просто забыла», – рассказала польская теннисистка.
В матче 1/4 финала Свёнтек сразится против Каролины Плишковой из Чехии.
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