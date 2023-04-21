Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки

Первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая восстановилась после травмы ребра, провела первый матч за полтора месяца, сыграв на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В поединке второго круга против китаянки Чжэн Циньвень (6:1, 6:4) полька сыграла в новой экипировке от швейцарского бренда On, впервые за год не надев при этом ленточку в цветах украинского флага.

«Я просто забыла надеть ее. Это была моя глупость, но ничего не изменилось. Да, я просто забыла», – рассказала польская теннисистка.

В матче 1/4 финала Свёнтек сразится против Каролины Плишковой из Чехии.