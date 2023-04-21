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WTA
21 апреля 2023, 09:34 |
1053
0

Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки

Ига Свёнтек обещает в следующем матче исправить этот недостаток

21 апреля 2023, 09:34 |
1053
0
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая восстановилась после травмы ребра, провела первый матч за полтора месяца, сыграв на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В поединке второго круга против китаянки Чжэн Циньвень (6:1, 6:4) полька сыграла в новой экипировке от швейцарского бренда On, впервые за год не надев при этом ленточку в цветах украинского флага.

«Я просто забыла надеть ее. Это была моя глупость, но ничего не изменилось. Да, я просто забыла», – рассказала польская теннисистка.

В матче 1/4 финала Свёнтек сразится против Каролины Плишковой из Чехии.

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Ига Свёнтек Чжэн Циньвень WTA Штутгарт
Источник Большой теннис Украины
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