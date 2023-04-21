Во главе со Свентек. Стали известны четвертьфиналистки турнира в Штутгарте
Гауфф и Остапенко завершили выступления на соревнованиях в Германии
В четверг, 20 апреля, завершились все матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Штутгарте (Германия).
Первая ракетка мира Ига Свентек выиграла первый матч на грунте в 2023 году. На старте выступлений на соревнованиях в Германии полька уверенно справилась с Жень Синвэнь в двух сетах.
Далее Ига сыграет с Каролиной Плишковой, которая в трех партиях обыграла Донну Векич.
Вторая сеяна турнира Арина Соболенко обыграла Барбору Крейчикову. Финалистка АО 2023 Елена Рыбакина снялась после проигранного первого сета против Беатрис Хаддад Майи.
Коко Гауфф в двух партиях проиграла Анастасии Потаповой, а Альона Остапенко не смогла пройти Онс Жабер.
WTA 500 Штутгарт. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Жень Синвэнь – 6:1, 6:4
Донна Векич – Каролина Плишкова – 2:6, 7:6 (7:5), 6:6 (5:7)
Онс Жабер [3] – Альона Остапенко – 1:6, 7:5, 6:3
Беатрис Хаддад Майя – Елена Рыбакина [6] – 6:1, 3:1, RET., Рыбакина
Нижняя часть сетки
Коко Гауфф [5] – Анастасия Потапова – 2:6, 3:6
Татьяна Мария – Каролин Гарсия [4] – 6:7 (5:7), 4:6
Паула Бадоса – Кристина Букша – 6:1, 6:2
Барбора Крейчикова – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6
WTA 500 Штутгарт. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Каролина Плишкова
Онс Жабер [3] – Беатрис Хаддад Майя
Нижняя часть сетки
Анастасия Потапова – Каролин Гарсия [4]
Паула Бадоса – Арина Соболенко [2]
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