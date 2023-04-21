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  4. Во главе со Свентек. Стали известны четвертьфиналистки турнира в Штутгарте
WTA
21 апреля 2023, 03:55 |
25
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Во главе со Свентек. Стали известны четвертьфиналистки турнира в Штутгарте

Гауфф и Остапенко завершили выступления на соревнованиях в Германии

21 апреля 2023, 03:55 |
25
0
Во главе со Свентек. Стали известны четвертьфиналистки турнира в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В четверг, 20 апреля, завершились все матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Первая ракетка мира Ига Свентек выиграла первый матч на грунте в 2023 году. На старте выступлений на соревнованиях в Германии полька уверенно справилась с Жень Синвэнь в двух сетах.

Далее Ига сыграет с Каролиной Плишковой, которая в трех партиях обыграла Донну Векич.

Вторая сеяна турнира Арина Соболенко обыграла Барбору Крейчикову. Финалистка АО 2023 Елена Рыбакина снялась после проигранного первого сета против Беатрис Хаддад Майи.

Коко Гауфф в двух партиях проиграла Анастасии Потаповой, а Альона Остапенко не смогла пройти Онс Жабер.

WTA 500 Штутгарт. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Жень Синвэнь – 6:1, 6:4
Донна Векич – Каролина Плишкова – 2:6, 7:6 (7:5), 6:6 (5:7)
Онс Жабер [3] – Альона Остапенко – 1:6, 7:5, 6:3
Беатрис Хаддад Майя – Елена Рыбакина [6] – 6:1, 3:1, RET., Рыбакина

Нижняя часть сетки

Коко Гауфф [5] – Анастасия Потапова – 2:6, 3:6
Татьяна Мария – Каролин Гарсия [4] – 6:7 (5:7), 4:6
Паула Бадоса – Кристина Букша – 6:1, 6:2
Барбора Крейчикова – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6

WTA 500 Штутгарт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Каролина Плишкова
Онс Жабер [3] – Беатрис Хаддад Майя

Нижняя часть сетки

Анастасия Потапова – Каролин Гарсия [4]
Паула Бадоса – Арина Соболенко [2]

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WTA Штутгарт Жень Синвэнь Кристина Букша Ига Свёнтек Донна Векич Каролина Плишкова Онс Жабер Алена Остапенко Беатрис Хаддад Майя Елена Рыбакина Кори Гауфф Анастасия Потапова Татьяна Мария Каролин Гарсия Паула Бадоса Барбора Крейчикова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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