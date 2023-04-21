Во главе со Свентек. Стали известны четвертьфиналистки турнира в Штутгарте

В четверг, 20 апреля, завершились все матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Первая ракетка мира Ига Свентек выиграла первый матч на грунте в 2023 году. На старте выступлений на соревнованиях в Германии полька уверенно справилась с Жень Синвэнь в двух сетах.

Далее Ига сыграет с Каролиной Плишковой, которая в трех партиях обыграла Донну Векич.

Вторая сеяна турнира Арина Соболенко обыграла Барбору Крейчикову. Финалистка АО 2023 Елена Рыбакина снялась после проигранного первого сета против Беатрис Хаддад Майи.

Коко Гауфф в двух партиях проиграла Анастасии Потаповой, а Альона Остапенко не смогла пройти Онс Жабер.

WTA 500 Штутгарт. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Жень Синвэнь – 6:1, 6:4

Донна Векич – Каролина Плишкова – 2:6, 7:6 (7:5), 6:6 (5:7)

Онс Жабер [3] – Альона Остапенко – 1:6, 7:5, 6:3

Беатрис Хаддад Майя – Елена Рыбакина [6] – 6:1, 3:1, RET., Рыбакина

Нижняя часть сетки

Коко Гауфф [5] – Анастасия Потапова – 2:6, 3:6

Татьяна Мария – Каролин Гарсия [4] – 6:7 (5:7), 4:6

Паула Бадоса – Кристина Букша – 6:1, 6:2

Барбора Крейчикова – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6

WTA 500 Штутгарт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Каролина Плишкова

Онс Жабер [3] – Беатрис Хаддад Майя



Нижняя часть сетки

Анастасия Потапова – Каролин Гарсия [4]

Паула Бадоса – Арина Соболенко [2]