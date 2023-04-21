КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в четверг принял несколько важных решений по итогам матчей 21-го тура УПЛ «Минай» – «Кривбасс» (1:0) и «Металлист 1925» – «Александрия» (0:0).

«Кривбасс» оштрафован на 75 тысяч гривен за поведение официальных лиц. Сообщается, что сумма была определена с учетом повторности нарушения. Отметим, что после финального свистка главный тренер команды Юрий Вернидуб вступил в конфликт с арбитром Денисом Шурманом.

«Металлист 1925» оштрафован на 50 тысяч гривен по этой же причине, удаление в этом матче получил тренер Эдмар.

Полученные УАФ в качестве обязательных денежных взносов клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ перечисляются на платформу United24.