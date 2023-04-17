Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса

В центральном поединке тура «Заря» победила «Днепр-1». «Шахтер» оказался сильнее «Львова» и упрочил свои лидерские позиции. «Динамо» не смогло обыграть «Рух». «Металлист» и «Верес» устроили шоу с десятью забитыми мячами. «Александрия» снова сыграла вничью.

Скандал тура

После матча «Минай» – «Кривбасс» главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб получил красную карточку. Сначала Юрий Николаевич был наказан желтой карточкой за недовольство действиями арбитра Дениса Шурмана. В частности, коуч криворожан возмущался тем, что за пять минут до конца игры рефери не назначил пенальти в пользу «Кривбасса» за нарушение правил против Микитишина в штрафной площади хозяев. После финального свистка Вернидуб не угомонился. «Война идет, бл**ь, а ты тупо сидишь в осаде и издеваешься над людьми. Так не делается. Тебе от этого легче?», – вопрошал тренер Шурмана. Тот показал наставнику «Кривбасса» вторую желтую карточку. В подтрибунное помещение Шурман был вынужден пробираться в сопровождении охранников, так как его активно донимали представители команды гостей.

Сенсация тура

Казалось, что «Динамо» после неудач на старте весенней части сезона наконец-то пришло в себя. Но это только казалось. Очередная осечка «бело-синих» – в игре против «Руха». Львовяне очень грамотно сыграли против более именитого и классного оппонента: высоко прессингуя и остро контратакуя. Киевляне же действовали излишне академично. Эта академичность их и погубила. Оба мяча были забиты после ошибок соперников в центре поля. Сначала отличились гости – после быстрого прохода Бенито правым флангом и передачи в центр штрафной, где Ванат без проблем расстрелял ворота. Хозяева тоже отличились после потери мяча соперником в середине поля. Последовала быстрая ответка, и Довгий после рикошета забивал фактически в пустые ворота.

Откровение тура

После ничьей с «Рухом» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу признал, что соперник заслужил на итоговый результат: «Рух» – хорошая команда, я не понимаю, почему они находятся так низко в турнирной таблице, ведь демонстрируют сильную игру. Мы встречались со «Львовом», «Минаем», но «Рух» лучше, чем обе эти команды, а также, чем «Ингулец». Я был поражен этим соперником, их желанием победить и не уступить. Они использовали хороший прессинг и заслужили эту ничью».

Угловой тура

«Колос» минимально обыграл «Ингулец» благодаря отлично разыгранному корнеру. Мяч от углового флажка был подан на ближнюю штангу, откуда Лысенко головой переадресовал сферу на дальнюю штангу, где неприкрытый Милько сильным ударом прошил голкипера хозяев Паламарчука.

Рекорд тура

Сразу десять мячей было забито во встрече «Металлиста» и «Вереса». Итоговый счет – 5:5. Это повторение самых результативных поединков в истории проведения чемпионатов Украины. Ранее в первенствах страны в шести матчах было забито по десять голов. Однако все те встречи заканчивались крупными победами одной из команд. Счет 5:5 впервые зафиксирован в нашей чемпионате.

Гол тура

На ужгородском «Авангарде», где встречались «Металлист» и «Верес», было забито аж десять мячей. На всякий вкус. Но один из этих голов – явно удовлетворит вкус любого футбольного гурмана. То, что сотворил на 38-й минуте полузащитник харьковчан Бойчук, иначе, чем шедевром, назвать нельзя. Богдан атаковал на правом фланге, сместился ближе к штрафной площади и сделал то ли удар, то ли передачу. Мяч попал в защитника и снова отскочил к Бойчуку. Тот, долго не думая, слета зарядил мяч в сторону ворот. Футбольный снаряд по замысловатой траектории влетел в самую «девятку». Реальная красота! За голову схватились не только игроки «Металлиста», но и их оппоненты. Голкипер «Вереса» Когут при всем желании не мог помочь своим партнерам.

Матч тура

В Киеве на стадионе «Динамо» встретились третья и вторая команды чемпионата – «Заря» и «Днепр-1». Поединок обещал был напряженным и нервным. И он оправдал ожидания. В первом тайме было травмировано сразу двоих игроков «Днепра-1» - Пасича и Каплиенко. Они были заменены. Основные события в матче произошли во втором тайме. Если первая половина встречи завершилась нулевой ничьей, то после перерыва было забито cразу три мяча. Сначала отличился Русин, а затем Герреро. Счет 2:0 продержался до последней минуты матча. На самом финише поединка Довбику удалось лишь подсластить горечь поражения точным ударом головой после подачи от углового флажка.

Ничья тура

После очередного матча, закончившегося дележкой очков, главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня можно именовать «Мистер Ничья». Под руководством Руслана Петровича александрийцы провели семь поединков, и в шести из них фиксировался мирный исход. В этот раз «Александрия» не смогла обыграть «Металлист-1925». В свою очередь, харьковская команда не может выиграть уже восемь туров подряд.

Слова тура

После поражения от «Ворсклы» главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук заявил, что не хочет видеть такую игру в исполнении своих подопечных: «Сегодня мы сыграли не так, как хотели. Мне было странно, что мы проиграли столько единоборств, нас легко обыгрывали, обстукивали. Не хочется это видеть, и при этом футболе мы понимаем, что трудно играть в своем стиле. Потому что идет одно за другим: если ты неправильно действуешь в отборе, то создаешь себе определенные сложности. Сегодня мы недовольны тем, что делали на поле».

Стабильность тура

«Шахтер» сыграл против «Львова» второй раз за неделю. И снова добыл победу. В этот раз – не «валидольную», а вполне комфортную. Бондаренко отметился дублем, забив по мячу в каждом из таймов. Благодаря этой победе «горняки» уверенно лидируют в чемпионате, оторвавшись от днепрян в турнирной таблице на семь очков (правда, команда Кучера имеет игру в запасе).

Дебют тура

В игре против «Львова» за «Шахтер» дебютировал зимний новичок Тоиров. Хусрав вышел на поле на 82 минуте игры, заменив Михайличенко. Результативными действиями таджикский легионер не отметился. По словам наставника дончан Йовичевича, парень еще не готов играть по полной программе: ему нужно время на адаптацию.

Символическая сборная тура: Сапутин – Гочолеишвили, Имереков, Снурницын - Милько, Довгий – Шарай, Климчук, Бондаренко, Герреро – Русин.