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21 апреля 2023, 07:14 |
2727
0

Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду

Клуб сослался на якобы подтвержденную информацию

21 апреля 2023, 07:14 |
2727
0
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

В клубе «Аль-Наср» отреагировали на скандал, который инициировал нападающий команды Криштиану Роналду.

Португалец, напомним, по завершении игры чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:2) взял себя за пах в ответ на выкрики фанатов команды-соперницы «Месси, Месси!».

«Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком «Аль-Хиляля», началось с удара в очень чувствительную область. Это подтверждtнная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят», – говорится в заявлении «Аль-Насра».

Как известно, ранее адвокат Нуф бин Ахмед заявил, что намерен обратиться в прокуратуру Саудовской Аравии с запросом об аресте и депортации Роналду из-за его действий.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Криштиану Роналду
Источник Squawka
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