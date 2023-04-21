Челси планирует провести переговоры с наставником Наполи

Руководство «Челси» планирует провести переговоры с главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти, информирует Football London.

Боссы синих хотел бы пригласить на работу 64-летнего итальянского специалиста, который практически привел неаполитанцев к победе в Серии A. «Наполи» имеет огромный отрыв от ближайших конкурентов.

Кандидатами на пост наставника «Челси» также являются Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.