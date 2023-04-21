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Англия
21 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 05:29
276
0

Челси планирует провести переговоры с наставником Наполи

Боссы синих хотели бы пригласить на работу итальянца Лучано Спаллетти

21 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 05:29
276
0
Челси планирует провести переговоры с наставником Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Руководство «Челси» планирует провести переговоры с главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти, информирует Football London.

Боссы синих хотел бы пригласить на работу 64-летнего итальянского специалиста, который практически привел неаполитанцев к победе в Серии A. «Наполи» имеет огромный отрыв от ближайших конкурентов.

Кандидатами на пост наставника «Челси» также являются Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

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Источник Football London
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