Англия21 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 05:29
276
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Челси планирует провести переговоры с наставником Наполи
Боссы синих хотели бы пригласить на работу итальянца Лучано Спаллетти
21 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 05:29
276
0
Руководство «Челси» планирует провести переговоры с главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти, информирует Football London.
Боссы синих хотел бы пригласить на работу 64-летнего итальянского специалиста, который практически привел неаполитанцев к победе в Серии A. «Наполи» имеет огромный отрыв от ближайших конкурентов.
Кандидатами на пост наставника «Челси» также являются Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.
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