ВИДЕО. Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы
24-летний футболист опубликовал видео в своем Instagram
24-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко опубликовал видео в своем Instagram, на котором показано, как он восстанавливался после травмы.
8 сентября 2022 года в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» Николай повредил колено. 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки.
В текущем сезоне Шапаренко за «Динамо» провел 9 матчей и сделал 1 ассист.
ВИДЕО. Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы
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