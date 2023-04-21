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  4. ВИДЕО. Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 05:15 |
212
0

ВИДЕО. Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы

24-летний футболист опубликовал видео в своем Instagram

21 апреля 2023, 05:15 |
212
0
ВИДЕО. Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

24-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко опубликовал видео в своем Instagram, на котором показано, как он восстанавливался после травмы.

8 сентября 2022 года в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» Николай повредил колено. 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки.

В текущем сезоне Шапаренко за «Динамо» провел 9 матчей и сделал 1 ассист.

ВИДЕО. Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы

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Николай Шапаренко травма травма колена Динамо Киев видео
Источник Instagram
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