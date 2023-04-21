24-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко опубликовал видео в своем Instagram, на котором показано, как он восстанавливался после травмы.

8 сентября 2022 года в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» Николай повредил колено. 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки.

В текущем сезоне Шапаренко за «Динамо» провел 9 матчей и сделал 1 ассист.

ВИДЕО. Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы