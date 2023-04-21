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21 апреля 2023, 03:28 |
43
0

Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном

Загадочный ответ от украинского специалиста

21 апреля 2023, 03:28 |
43
0
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Twitter. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров, который сейчас возглавляет футбольный клуб из ОАЭ «Аль-Айн», коротко ответил на вопрос местного репортера о возможном продолжении работы с командой:

«Inshallah», – ответил Ребров, что в переводе означает «На все воля Божья».

Интересно, что вопрос был задан на английском языке.

Действующее соглашение украинца с «Аль-Айном» рассчитан до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.

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Источник Instagram
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