Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Загадочный ответ от украинского специалиста
Украинский специалист Сергей Ребров, который сейчас возглавляет футбольный клуб из ОАЭ «Аль-Айн», коротко ответил на вопрос местного репортера о возможном продолжении работы с командой:
«Inshallah», – ответил Ребров, что в переводе означает «На все воля Божья».
Интересно, что вопрос был задан на английском языке.
Действующее соглашение украинца с «Аль-Айном» рассчитан до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.
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