Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не были готовы к игре с Севильей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение 0:3 от «Севильи» в четвертьфинале Лиги Европы:

«Дело не в игроках, которых не было, дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши.

Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к каждому матчу.

Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность».