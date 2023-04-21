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Лига Европы
21 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 21 апреля 2023, 01:00
231
1

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не были готовы к игре с Севильей»

Тренер «Манчестер Юнайтед» – о вылете из Лиги Европы

21 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 21 апреля 2023, 01:00
231
1
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не были готовы к игре с Севильей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение 0:3 от «Севильи» в четвертьфинале Лиги Европы:

«Дело не в игроках, которых не было, дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши.

Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к каждому матчу.

Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность».

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Манчестер Юнайтед Севилья Севилья - Манчестер Юнайтед Лига Европы Эрик тен Хаг
Источник BBC
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iw_miami
а Морган роналдувский уже готов тебя поливать дерьмом
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