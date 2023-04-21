ВИДЕО. Ужасная ошибка Де Хеа. Эн-Несири оформил дубль для Севильи

В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).

В конце матча грубо ошибся Де Хеа, отдав пас сопернику, и Эн-Несири оформил дубль за «Севилью» (3:0).

ГОЛ! 3:0. Юссеф Эн-Несири, 81 мин.