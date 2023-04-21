Лига Европы21 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:21
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ВИДЕО. Ужасная ошибка Де Хеа. Эн-Несири оформил дубль для Севильи
Манчестер Юнайтед вылетел в четвертьфинале Лиги Европы
21 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:21
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В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».
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Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).
В конце матча грубо ошибся Де Хеа, отдав пас сопернику, и Эн-Несири оформил дубль за «Севилью» (3:0).
ГОЛ! 3:0. Юссеф Эн-Несири, 81 мин.
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