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  4. ВИДЕО. Ужасная ошибка Де Хеа. Эн-Несири оформил дубль для Севильи
Лига Европы
21 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:21
259
1

ВИДЕО. Ужасная ошибка Де Хеа. Эн-Несири оформил дубль для Севильи

Манчестер Юнайтед вылетел в четвертьфинале Лиги Европы

21 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:21
259
1
ВИДЕО. Ужасная ошибка Де Хеа. Эн-Несири оформил дубль для Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».

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Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).

В конце матча грубо ошибся Де Хеа, отдав пас сопернику, и Эн-Несири оформил дубль за «Севилью» (3:0).

ГОЛ! 3:0. Юссеф Эн-Несири, 81 мин.

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Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы Давид Де Хеа видео голов и обзор Юссеф Эн-Несири Севилья - Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
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Yura Юрий
самый высооплачиваемый вратарь в АПЛ..ну ну...
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