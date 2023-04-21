Италия21 апреля 2023, 18:41 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:42
177
0
Наполи поднял цену на Осимхена
Теперь итальянский клуб требует 150 миллионов евро
21 апреля 2023, 18:41 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:42
177
0
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не хочет терять своего форварда Виктора Осимхена в конце сезона. В связи с этим он решил поднять цену на него до 150 миллионов евро, хотя ранее был готов попрощаться с 24-летним нигерийцем за 100 миллионов.
При этом сам Осимхен не горит желанием покидать Неаполь и готов остаться в клубе. На форварда претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 апреля 2023, 16:54 0
Ушел в вечность Жозеп Мария Фусте
Футбол | 21 апреля 2023, 08:58 4
Эксперт предостерег киевский клуб перед центральным матчем 22-го тура УПЛ
Футбол | 21.04.2023, 12:50
Футбол | 21.04.2023, 06:23
Футбол | 21.04.2023, 01:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.04.2023, 11:36 6
20.04.2023, 05:26 2
19.04.2023, 21:12 2
20.04.2023, 13:03 4
20.04.2023, 19:50 15
19.04.2023, 23:23 2
19.04.2023, 23:01
20.04.2023, 14:19