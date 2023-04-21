Наполи поднял цену на Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не хочет терять своего форварда Виктора Осимхена в конце сезона. В связи с этим он решил поднять цену на него до 150 миллионов евро, хотя ранее был готов попрощаться с 24-летним нигерийцем за 100 миллионов.

При этом сам Осимхен не горит желанием покидать Неаполь и готов остаться в клубе. На форварда претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах.