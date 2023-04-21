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Италия
21 апреля 2023, 18:41 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:42
177
0

Наполи поднял цену на Осимхена

Теперь итальянский клуб требует 150 миллионов евро

21 апреля 2023, 18:41 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:42
177
0
Наполи поднял цену на Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не хочет терять своего форварда Виктора Осимхена в конце сезона. В связи с этим он решил поднять цену на него до 150 миллионов евро, хотя ранее был готов попрощаться с 24-летним нигерийцем за 100 миллионов.

При этом сам Осимхен не горит желанием покидать Неаполь и готов остаться в клубе. На форварда претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах.

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Наполи Виктор Осимхен трансферы трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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