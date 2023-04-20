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Лига Европы
20 апреля 2023, 21:27 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:02
144
0

Рома – Фейенорд. Белотти и Пеллегрини выйдут в основе

Стали известны составы команд

20 апреля 2023, 21:27 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:02
144
0
Рома – Фейенорд. Белотти и Пеллегрини выйдут в основе
ФК Рома

Сегодня, 20 апреля «Рома» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы примет «Фейенорд» после выездного поражения 0:1. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Руй Патрисио, Залевски, Смоллинг, Льоренте, Манчини, Спинаццола, Кристанте, Матич, Вейналдум, Пеллегрини, Белотти

«Фейенорд»: Бейлов, Хартман, Траумер, Ганцко, Геертруйда, Кокчу, Виффер, Шиманьски, Идрисси, Хименес, Джаханбахш

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Источник УЕФА
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