Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Ювентус. Стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Лига чемпионов
20 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:05
195
0

Спортинг – Ювентус. Стартовые составы команд на матч Лиги Европы

20 апреля в 22:00 состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы

20 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:05
195
0
Спортинг – Ювентус. Стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» принимает «Ювентус».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу итальянского клуба (1:0).

Стартовые составы на матч Спортинг – Ювентус

По теме:
ВИДЕО. Эн-Несири вывел Севилью вперед в игре с Ман Юнайтед
Рома – Фейенорд. Белотти и Пеллегрини выйдут в основе
Севилья – Манчестер Юнайтед. Рэшфорд остался в запасе
Лига Европы Спортинг Лиссабон Ювентус стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК
Футбол | 20 апреля 2023, 22:35 0
АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК
АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК

Дубль в дебюта матча оформил форвард Эвангелос Павлидис

Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 20 апреля 2023, 00:10 5
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфиналах «Реал» сыграет с «Ман Сити», а «Милан» встретится с «Интером»

Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Футбол | 20.04.2023, 15:49
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
Футбол | 20.04.2023, 21:45
Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Футбол | 19.04.2023, 23:23
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
18.04.2023, 21:05 3
Футбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
19.04.2023, 14:38 13
Теннис
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
19.04.2023, 11:45 13
Футбол
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
19.04.2023, 11:32 1
Футбол
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
20.04.2023, 05:26 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 2
Бокс
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
18.04.2023, 22:38 5
Бокс
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
19.04.2023, 00:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности