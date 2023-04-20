Лига чемпионов20 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:05
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Спортинг – Ювентус. Стартовые составы команд на матч Лиги Европы
20 апреля в 22:00 состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы
20 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:05
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В четверг, 20 апреля, в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» принимает «Ювентус».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу итальянского клуба (1:0).
Стартовые составы на матч Спортинг – Ювентус
Este é o nosso 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 para hoje 🟢⚪️#SCPJUV #LineUpSCP #DiaDeSporting pic.twitter.com/Jmdvw9IKVE— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 20, 2023
⚪⚫ Our #SCPJUV second-leg Starting XI 👇#UEL pic.twitter.com/u1SnSgQSR6— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 20, 2023
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