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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 21:00 |
132
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги

20 апреля 2023, 21:00 |
132
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
УПЛ

В пятницу, 21 апреля, пройдет матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Заря».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 15:00.

«Колос» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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