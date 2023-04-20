Украина. Премьер лига20 апреля 2023, 21:00 |
132
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги
20 апреля 2023, 21:00 |
132
0
В пятницу, 21 апреля, пройдет матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Заря».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 15:00.
«Колос» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 апреля 2023, 14:09 4
Блогер Sport.ua составил сборную из самых звездных поляков, играющих ныне на Апеннинском полуострове
Футбол | 20 апреля 2023, 03:51 0
Норвежец превзошел результат Садио Мане
Футбол | 20.04.2023, 00:10
Футбол | 19.04.2023, 23:01
Футбол | 20.04.2023, 12:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2023, 20:01 21
19.04.2023, 14:38 13
19.04.2023, 21:05
18.04.2023, 20:49
19.04.2023, 21:30 5
18.04.2023, 23:59 12
18.04.2023, 18:12
19.04.2023, 00:10