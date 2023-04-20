В пятницу, 21 апреля, пройдет матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Заря».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 15:00.

«Колос» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.