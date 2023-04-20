Активисты требуют от клубов из Манчестера изменить эмблемы

Британские активисты выступили с призывом к «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить свои эмблемы и убрать из них корабли.

Дело в том, что в XVII веке Манчестер считался одним из центров работорговли, и корабли воспринимаются одним из символов работорговли. Ни один из клубов пока что на призывы активистов не отреагировал.

Сегодня, 20 апреля «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Севильей».