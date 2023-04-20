Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Активисты требуют от клубов из Манчестера изменить эмблемы
Англия
20 апреля 2023, 20:28 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:04
1319
8

Активисты требуют от клубов из Манчестера изменить эмблемы

Корабли считаются символом работорговли

20 апреля 2023, 20:28 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:04
1319
8
Активисты требуют от клубов из Манчестера изменить эмблемы

Британские активисты выступили с призывом к «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить свои эмблемы и убрать из них корабли.

Дело в том, что в XVII веке Манчестер считался одним из центров работорговли, и корабли воспринимаются одним из символов работорговли. Ни один из клубов пока что на призывы активистов не отреагировал.

Сегодня, 20 апреля «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Севильей».

По теме:
Севилья – Манчестер Юнайтед. Рэшфорд остался в запасе
Севилья – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити логотип
Источник The Telegraph
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
Футбол | 20 апреля 2023, 13:27 7
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии

Ноуф бин Ахмед недоволен жестом КриРо

Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Футбол | 20 апреля 2023, 15:49 4
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024

Команды сыграют в словацкой Трнаве

Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Баскетбол | 19.04.2023, 20:51
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Футбол | 19.04.2023, 23:23
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
Теннис | 20.04.2023, 17:15
Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zhyr
Шльопнуті можуть доколупатись до чого завгодно.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
VBOLYUVALNIK
Як вже задовбали ці " Активісти", в будьякій речі може бути щось не так, так давайте ядерку, щоб все зайве прибрати
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Алекс Морган
У Юнайтед взагалі тризуб, Хуйло може образитись і напасти!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Serhiy (Миколаїв)
🤯
Треба взвгалі заборонити кораблі, а про всяк випадок все що плаває.
Ответить
0
Springfield
Тут нужны не британские, а чисто английские "онгтевисты". Манчестер это Англия!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
20.04.2023, 05:26 1
Футбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
19.04.2023, 14:38 13
Теннис
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
19.04.2023, 21:12 2
Баскетбол
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
19.04.2023, 11:45 13
Футбол
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
20.04.2023, 00:10 5
Футбол
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
18.04.2023, 22:38 4
Бокс
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
19.04.2023, 00:08 11
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
19.04.2023, 21:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности