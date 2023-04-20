Англия20 апреля 2023, 20:28 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:04
1319
8
Активисты требуют от клубов из Манчестера изменить эмблемы
Корабли считаются символом работорговли
20 апреля 2023, 20:28 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:04
1319
8
Британские активисты выступили с призывом к «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» изменить свои эмблемы и убрать из них корабли.
Дело в том, что в XVII веке Манчестер считался одним из центров работорговли, и корабли воспринимаются одним из символов работорговли. Ни один из клубов пока что на призывы активистов не отреагировал.
Сегодня, 20 апреля «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Севильей».
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Треба взвгалі заборонити кораблі, а про всяк випадок все що плаває.