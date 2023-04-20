Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Анри дал чемпионский совет Зинченко и компании
Англия
20 апреля 2023, 19:11 | Обновлено 20 апреля 2023, 19:21
1190
0

Легендарный Анри дал чемпионский совет Зинченко и компании

Француз переживает за бывший клуб

20 апреля 2023, 19:11 | Обновлено 20 апреля 2023, 19:21
1190
0
Легендарный Анри дал чемпионский совет Зинченко и компании
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри дал совет «канонирам» перед будущим матчем с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге, который состоится 26 апреля. В этой игре, возможно, окончательно предрешится борьба «Арсенала» и «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.

«Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, может быть, даже чемпионат мира. В последнее время «Арсенал» слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Стоит сохранять спокойствие», – заявил Анри.

«Арсенал» после 31 тура АПЛ в турнирной таблице сезона занимает первое место, имея 74 очка. «Манчестер Сити» отстает на 4 пункта, имея одну игру в запасе.

По теме:
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
Микель АРТЕТА: «Все в наших руках»
Артета подтвердил. Зинченко пропустит матч против Саутгемптона
Тьерри Анри Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник CBS Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
Футбол | 20 апреля 2023, 13:27 7
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии

Ноуф бин Ахмед недоволен жестом КриРо

Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Футбол | 19 апреля 2023, 23:01 0
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты

Команда украинского тренера сражается за титул

Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Футбол | 20.04.2023, 15:49
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»
Футбол | 20.04.2023, 11:19
САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»
САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»
Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ
Футбол | 20.04.2023, 03:51
Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ
Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
18.04.2023, 23:59 12
Футбол
7 тысяч человек. Стало известно о пропавших без вести украинских военных
7 тысяч человек. Стало известно о пропавших без вести украинских военных
18.04.2023, 18:12
Война
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
20.04.2023, 14:19
Бокс
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
19.04.2023, 00:10
Футбол
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
18.04.2023, 17:50 3
Баскетбол
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
20.04.2023, 00:10 5
Футбол
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
19.04.2023, 20:51 6
Баскетбол
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
18.04.2023, 23:55 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности