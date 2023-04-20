Легендарный Анри дал чемпионский совет Зинченко и компании

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри дал совет «канонирам» перед будущим матчем с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге, который состоится 26 апреля. В этой игре, возможно, окончательно предрешится борьба «Арсенала» и «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.

«Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, может быть, даже чемпионат мира. В последнее время «Арсенал» слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Стоит сохранять спокойствие», – заявил Анри.

«Арсенал» после 31 тура АПЛ в турнирной таблице сезона занимает первое место, имея 74 очка. «Манчестер Сити» отстает на 4 пункта, имея одну игру в запасе.