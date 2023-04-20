Микель АРТЕТА: «Все в наших руках»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча чемпионата Англии с «Саутгемптоном» рассказал о глобальной цели подопечных на нынешний сезон. Тренер признался, что коллектив, цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко, намерен стать чемпионом Англии.

«Я не хотел бы сравнивать нас [с «Ман Сити»]. Мы должны сосредоточиться на том, что есть у нас, и на причине, по которой мы потеряли очки [в последних матчах с «Вест Хэмом» и «Ливерпулем»]. На мой взгляд, это были две разные игры. Игра [c «Вест Хэмом»] изменилась бы, если бы мы забили пенальти, это была бы другая игра. Запас в лиге мал. Мы должны идти своим путем, чтобы получить результаты, которые хотим, а иногда и результаты, которых заслуживаем.

К игре с «Саутгемптоном» будем подходить с большим настроем и большей страстью. Мы играем за что-то невероятное. Клуб очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это», – признался Артета.

Ранее со слов Микеля Артеты стало известно, что в матче со «святыми» не примет участие Зинченко.

Поединок «Арсенал» – «Саутгемптон» состоится 21 апреля, начало - в 22:00. «Канониры» имеют 74 очка и занимают первое место в таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» вторая позиция, 70 очков и игра в запасе.