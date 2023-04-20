Артета подтвердил. Зинченко пропустит матч против Саутгемптона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что украинский легионер Александр Зинченко не сыграет в завтрашнем матче чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«Ситуация с Зинченко такая же неопределенная, как с Салиба. Мы будет наблюдать за Александром. Ему нужно время, чтобы восстановиться. У него довольно неприятная мышечная травма. Пока рано говорить о его возвращении», – сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что Александр вчера вернулся к тренировкам, ранее сообщалось, что он не сыграл в минувшем туре из-за проблем с пахом.