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  4. Артета подтвердил. Зинченко пропустит матч против Саутгемптона
Англия
20 апреля 2023, 13:29 |
386
0

Артета подтвердил. Зинченко пропустит матч против Саутгемптона

Александр полностью не восстановился после повреждения

20 апреля 2023, 13:29 |
386
0
Артета подтвердил. Зинченко пропустит матч против Саутгемптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что украинский легионер Александр Зинченко не сыграет в завтрашнем матче чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«Ситуация с Зинченко такая же неопределенная, как с Салиба. Мы будет наблюдать за Александром. Ему нужно время, чтобы восстановиться. У него довольно неприятная мышечная травма. Пока рано говорить о его возвращении», – сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что Александр вчера вернулся к тренировкам, ранее сообщалось, что он не сыграл в минувшем туре из-за проблем с пахом.

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Микель Артета Арсенал Лондон Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник Sky Sports
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