Англия19 апреля 2023, 19:28 | Обновлено 19 апреля 2023, 20:10
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ФОТО. Готов играть. Зинченко вернулся к тренировкам Арсенала
Игрок восстановился после повреждения
19 апреля 2023, 19:28 | Обновлено 19 апреля 2023, 20:10
576
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Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко из-за небольшого повреждения пропустил матч прошлого тура АПЛ против «Вест Хэма», но уже готов играть.
Зинченко приступил к полноценным тренировкам с лондонской командой. Ранее наставник Микель Артета говорил, что Зинченко не сыграл в минувшем туре из-за проблем с пахом.
«Арсенал» лидирует в АПЛ, однако команда дважды сыграла вничью в двух последних турах и позволила «Манчестер Сити» сократить отставание.
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