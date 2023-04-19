ФОТО. Готов играть. Зинченко вернулся к тренировкам Арсенала

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко из-за небольшого повреждения пропустил матч прошлого тура АПЛ против «Вест Хэма», но уже готов играть.

Зинченко приступил к полноценным тренировкам с лондонской командой. Ранее наставник Микель Артета говорил, что Зинченко не сыграл в минувшем туре из-за проблем с пахом.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, однако команда дважды сыграла вничью в двух последних турах и позволила «Манчестер Сити» сократить отставание.