В воскресенье, 23 апреля «Барселона» в матче 30-го тура Ла Лиги примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

После 29 туров «Барселона» лидирует в Ла Лиге с 73 очками в активе. «Атлетико» идет третьим с 60 баллами.