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Испания
22 апреля 2023, 14:17 |
99
0

Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Барселона – Атлетико Мадрид

Матч 30-го тура испанской Ла Лиги

22 апреля 2023, 14:17 |
99
0
Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Барселона – Атлетико Мадрид
ФК Барселона

В воскресенье, 23 апреля «Барселона» в матче 30-го тура Ла Лиги примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

После 29 туров «Барселона» лидирует в Ла Лиге с 73 очками в активе. «Атлетико» идет третьим с 60 баллами.

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Источник Sport.ua
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