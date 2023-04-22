Испания22 апреля 2023, 14:17 |
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Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Барселона – Атлетико Мадрид
Матч 30-го тура испанской Ла Лиги
22 апреля 2023, 14:17 |
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В воскресенье, 23 апреля «Барселона» в матче 30-го тура Ла Лиги примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
После 29 туров «Барселона» лидирует в Ла Лиге с 73 очками в активе. «Атлетико» идет третьим с 60 баллами.
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