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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 16:45 |
1123
0

Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Павла Шкапенко

Джанни Инфантино выразил слова поддержки

20 апреля 2023, 16:45 |
1123
0
Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Павла Шкапенко
ФК Динамо Киев. Павел Шкапенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино в письме на имя президента УАФ Андрея Павелко выразил соболезнования в связи с недавней преждевременной смертью известного украинского футболиста Павла Шкапенко.

«Уважаемый президент! Я хотел бы выразить свои самые искренние и сердечные соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста Павла Шкапенко. Кажется, что слов недостаточно, чтобы выразить печаль, которую мы испытываем из-за этой потери.

От имени членов международного футбольного сообщества я хочу выразить наше искреннее соболезнование Украинской ассоциации футбола, а главное – семье, друзьям, близким Павла.

Надеемся, что воспоминания и наши слова поддержки помогут принести мир и утешение в этот трудный момент», – говорится в письме.

Бывший игрок сборной Украины, запорожского «Металлурга», киевских «Динамо» и ЦСКА Павел Шкапенко ушел в вечность на 51-м году жизни 17 апреля.

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Павел Шкапенко Динамо Киев смерть Джанни Инфантино
Источник Украинская ассоциация футбола
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