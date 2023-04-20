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  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов
20 апреля 2023, 14:28 |
385
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» был очень доволен

20 апреля 2023, 14:28 |
385
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 19 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимала «Манчестер Сити» (1:1). Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).

По сумму двух встреч английский клуб пробился в 1/2 финала, где сыграет против мадридского «Реала».

Главный тренеры «Баварии» и «Манчестер Сити» Томас Тухель и Пеп Гвардиола поделились эмоциями от этого противостояния на послематчевой пресс-конференции.

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Пеп Гвардиола Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити пресс-конференция Томас Тухель
Источник Sport.ua
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