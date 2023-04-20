Лига чемпионов20 апреля 2023, 14:28 |
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ
Главный тренер «Манчестер Сити» был очень доволен
20 апреля 2023, 14:28 |
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В среду, 19 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимала «Манчестер Сити» (1:1). Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).
По сумму двух встреч английский клуб пробился в 1/2 финала, где сыграет против мадридского «Реала».
Главный тренеры «Баварии» и «Манчестер Сити» Томас Тухель и Пеп Гвардиола поделились эмоциями от этого противостояния на послематчевой пресс-конференции.
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