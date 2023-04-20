ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ

В среду, 19 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимала «Манчестер Сити» (1:1). Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).

По сумму двух встреч английский клуб пробился в 1/2 финала, где сыграет против мадридского «Реала».

Главный тренеры «Баварии» и «Манчестер Сити» Томас Тухель и Пеп Гвардиола поделились эмоциями от этого противостояния на послематчевой пресс-конференции.