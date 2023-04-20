Игорь СУРКИС: «Шкапенко был человеком, который вел за собой команду»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился воспоминаниями об известном футболисте 90-х Павле Шкапенко, который умер в возрасте 50 лет.

– Павел Шкапенко был одним из футболистов, которые очень влияли на игру команды. Мы все помним, как он забивал «Барселоне». Я прекрасно понимаю Виктора Леоненко, говорившего, что Шкапенко отдавался команде «Динамо» сполна. Поэтому весть о его смерти, которую мы получили несколько дней назад, действительно трагична.

Я очень уважал Пашу, это был человек, который вел за собой команду. Возможно, он был не так заметен на поле, но с первой и до последней минуты и под руководством Сабо, и после прихода Валерия Васильевича Лобановского делал все возможное, чтобы команда побеждала.

– Вы говорили, что он очень хорошо играл головой. Это была его сильная сторона...

– Он не только играл головой. У него была голова на плечах. Он вообще очень хорошо играл. Это был человек, у которого футбол был на первом месте.

– Если говорить о человеческих качествах, чем Павел вам запомнился?

– Добрый, и в коллективе у него были очень приятные отношения со всеми. Поэтому Паша – это человек, которого мы будем помнить. Это человек, внесший большой вклад в команду киевского «Динамо».