Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Шкапенко был человеком, который вел за собой команду»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 20 апреля 2023, 14:30
1077
0

Игорь СУРКИС: «Шкапенко был человеком, который вел за собой команду»

Президент «Динамо» – об известном футболисте 90-х, который умер в понедельник

20 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 20 апреля 2023, 14:30
1077
0
Игорь СУРКИС: «Шкапенко был человеком, который вел за собой команду»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился воспоминаниями об известном футболисте 90-х Павле Шкапенко, который умер в возрасте 50 лет.

– Павел Шкапенко был одним из футболистов, которые очень влияли на игру команды. Мы все помним, как он забивал «Барселоне». Я прекрасно понимаю Виктора Леоненко, говорившего, что Шкапенко отдавался команде «Динамо» сполна. Поэтому весть о его смерти, которую мы получили несколько дней назад, действительно трагична.

Я очень уважал Пашу, это был человек, который вел за собой команду. Возможно, он был не так заметен на поле, но с первой и до последней минуты и под руководством Сабо, и после прихода Валерия Васильевича Лобановского делал все возможное, чтобы команда побеждала.

– Вы говорили, что он очень хорошо играл головой. Это была его сильная сторона...
– Он не только играл головой. У него была голова на плечах. Он вообще очень хорошо играл. Это был человек, у которого футбол был на первом месте.

– Если говорить о человеческих качествах, чем Павел вам запомнился?
– Добрый, и в коллективе у него были очень приятные отношения со всеми. Поэтому Паша – это человек, которого мы будем помнить. Это человек, внесший большой вклад в команду киевского «Динамо».

По теме:
Йожеф САБО: «Луческу прекрасно понимает, что в Динамо слабенькие игроки»
САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»
Игорь КОСТЮК: «Возглавить первую команду Динамо? Я к этому двигаюсь»
Динамо Киев Павел Шкапенко смерть Игорь Суркис
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Футбол | 19 апреля 2023, 21:30 5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»

Эксперт не впечатлен финалом сезона

Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил и в Мюнхене. Видео голов и обзор
Футбол | 20 апреля 2023, 00:23 2
Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил и в Мюнхене. Видео голов и обзор
Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил и в Мюнхене. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Футбол | 19.04.2023, 23:01
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 20.04.2023, 14:28
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля после 1/4 финала ЛЧ
Человек солнца. Как Эмери перестраивает Астон Виллу
Футбол | 20.04.2023, 12:28
Человек солнца. Как Эмери перестраивает Астон Виллу
Человек солнца. Как Эмери перестраивает Астон Виллу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
19.04.2023, 14:38 13
Теннис
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
18.04.2023, 17:50 3
Баскетбол
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
19.04.2023, 00:08 11
Футбол
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
19.04.2023, 12:41 11
Баскетбол
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
20.04.2023, 05:26 1
Футбол
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
18.04.2023, 20:01 20
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
18.04.2023, 09:55 2
Футбол
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
18.04.2023, 22:38 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности