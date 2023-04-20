Надаль снялся с Мастерса в Мадриде. Король грунта – без глины в 2023 году

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль в своем Instagram сообщил, что не сыграет на грунтовом Мастерсе в Мадриде (Испания) из-за травмы левого бедра, которую он получил еще на Australian Open 2023.

«Давно не общался с вами напрямую, ребята. Это были тяжелые несколько недель и месяцев.



Как вы знаете, я получил травму в Австралии. Изначально период восстановления должен был быть 6-8 недель. Реальность такова, что ситуация не та, на что мы надеялись. Все медицинские направления выполнены, но почему-то восстановление не происходит так, как нам говорили изначально, и мы оказались в сложной ситуации. Проходят недели и у меня была иллюзия, что смогу играть в самых важных в моей карьере турнирах, таких как Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рома, Ролан Гаррос. Я скучал по Монте-Карло и Барселоне. К сожалению, в Мадриде тоже не получится сыграть.

Читайте также: Надаль впервые с 2005 года выпал из первой десятки мирового рейтинга

Травма все еще незалечена, и я не могу играть. Я тренировался, но вот несколько дней назад мы решили немного изменить курс, сделать другое лечение и посмотреть, улучшится ли дела, чтобы попробовать и прийти к тому, что будет. Я не могу давать дедлайны, потому что если бы я знал, я бы сказал вам всем, но я не знаю. Вот такая ситуация.



Также хочу передать отдельный привет всем болельщикам Мадрида и Испании, потому что я буду скучать по двум турнирам, которые здесь проходят, у меня дома.



Все, что мне остается, это стараться сохранять правильное отношение все это время, попытаться дать себе шанс участвовать в некоторых турнирах, оставшихся в грунтовом сезоне, и у меня нет другого выбора, кроме как работать и быть с правильным мышлением.



Всех очень крепко обнимаю и как только будут новости – сообщу. Спасибо!».

Отметим, что Надаль уже пропустил Мастерс в Монте-Карло и турнир АТР 500 в Барселоне. Пока что Король грунта не провел ни одного матча на глине в 2023 году.