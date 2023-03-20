ATP20 марта 2023, 09:58 |
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Надаль впервые с 2005 года выпал из первой десятки мирового рейтинга
Рафаэль оказался на 13-м месте
20 марта 2023, 09:58 |
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Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль выпал из топ-10 по итогам Мастерса в Индиан-Уэллс, перед которым снялся из-за травмы.
Надаль дебютировал в первой десятке 25 апреля 2005 года и с тех пор из нее не выпадал. В сумме это составит 914 недель – абсолютный рекорд по этому показателю. На втором месте идет Джимми Коннорс (788), третий – Роджер Федерер (734), шестой – Новак Джокович (555).
Отметим, что Надаль планирует вернуться на корт на Мастерсе в Монте-Карло.
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