Надаль впервые с 2005 года выпал из первой десятки мирового рейтинга

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль выпал из топ-10 по итогам Мастерса в Индиан-Уэллс, перед которым снялся из-за травмы.

Надаль дебютировал в первой десятке 25 апреля 2005 года и с тех пор из нее не выпадал. В сумме это составит 914 недель – абсолютный рекорд по этому показателю. На втором месте идет Джимми Коннорс (788), третий – Роджер Федерер (734), шестой – Новак Джокович (555).

Отметим, что Надаль планирует вернуться на корт на Мастерсе в Монте-Карло.