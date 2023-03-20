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  4. Надаль впервые с 2005 года выпал из первой десятки мирового рейтинга
ATP
20 марта 2023, 09:58 |
210
0

Надаль впервые с 2005 года выпал из первой десятки мирового рейтинга

Рафаэль оказался на 13-м месте

20 марта 2023, 09:58 |
210
0
Надаль впервые с 2005 года выпал из первой десятки мирового рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль выпал из топ-10 по итогам Мастерса в Индиан-Уэллс, перед которым снялся из-за травмы.

Надаль дебютировал в первой десятке 25 апреля 2005 года и с тех пор из нее не выпадал. В сумме это составит 914 недель – абсолютный рекорд по этому показателю. На втором месте идет Джимми Коннорс (788), третий – Роджер Федерер (734), шестой – Новак Джокович (555).

Отметим, что Надаль планирует вернуться на корт на Мастерсе в Монте-Карло.

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Рафаэль Надаль рейтинг ATP
Источник Sport.ua
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