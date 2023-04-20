Другие новости20 апреля 2023, 11:50 |
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ФОТО. Украинский киберспортсмен S1mple опубликовал фотографию с Неймаром
Александр Костылев учится у лучших
20 апреля 2023, 11:50 |
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Украинский киберспортсмен Александр «S1mple» Костылев опубликовал фото с бразильским футболистом французского клуба «ПСЖ» Неймаром у себя в Instagram.
«Учимся у лучших», – подписал публикацию Костылев.
Неймар и S1mple давние друзья. Бразилец часто смотрит игры по CS:GO украинской команды NAVI, за которую выступает Александр.
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Э одне але. Це Неймар фанат S1mple.
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