ФОТО. Украинский киберспортсмен S1mple опубликовал фотографию с Неймаром

Украинский киберспортсмен Александр «S1mple» Костылев опубликовал фото с бразильским футболистом французского клуба «ПСЖ» Неймаром у себя в Instagram.

«Учимся у лучших», – подписал публикацию Костылев.

Неймар и S1mple давние друзья. Бразилец часто смотрит игры по CS:GO украинской команды NAVI, за которую выступает Александр.