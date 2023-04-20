Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинский киберспортсмен S1mple опубликовал фотографию с Неймаром
Другие новости
20 апреля 2023, 11:50 |
322
1

ФОТО. Украинский киберспортсмен S1mple опубликовал фотографию с Неймаром

Александр Костылев учится у лучших

20 апреля 2023, 11:50 |
322
1
ФОТО. Украинский киберспортсмен S1mple опубликовал фотографию с Неймаром
Getty Images/Global Images Ukraine. S1mple

Украинский киберспортсмен Александр «S1mple» Костылев опубликовал фото с бразильским футболистом французского клуба «ПСЖ» Неймаром у себя в Instagram.

«Учимся у лучших», – подписал публикацию Костылев.

Неймар и S1mple давние друзья. Бразилец часто смотрит игры по CS:GO украинской команды NAVI, за которую выступает Александр.

По теме:
ФОТО. Готов играть. Зинченко вернулся к тренировкам Арсенала
ФОТО. В сети появились снимки домашней формы Баварии на следующий сезон
Президент Ла Лиги прокомментировал вероятность возвращения Месси в Барсу
Александр s1mple Костылев фото lifestyle Неймар NAVI CS:GO ПСЖ
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Бенфика – 3:3. Итальянская команда вышла в полуфинал. Обзор матча
Футбол | 20 апреля 2023, 00:12 0
Интер – Бенфика – 3:3. Итальянская команда вышла в полуфинал. Обзор матча
Интер – Бенфика – 3:3. Итальянская команда вышла в полуфинал. Обзор матча

Битва за выход в полуфинал Лиги чемпионов

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 670 оккупантов, 2 танка и 10 беспилотников
Война | 20 апреля 2023, 08:39 1
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 670 оккупантов, 2 танка и 10 беспилотников
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 670 оккупантов, 2 танка и 10 беспилотников

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Баскетбол | 19.04.2023, 20:51
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Футбол | 19.04.2023, 23:01
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Футбол | 20.04.2023, 05:26
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Руденко
Э одне але. Це Неймар фанат S1mple.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
18.04.2023, 17:50 3
Баскетбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
18.04.2023, 09:55 1
Футбол
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
18.04.2023, 20:01 20
Футбол
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
18.04.2023, 11:48 6
MMA
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
19.04.2023, 11:32 1
Футбол
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
19.04.2023, 02:23 6
Футбол
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
19.04.2023, 11:45 13
Футбол
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
18.04.2023, 22:38 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности